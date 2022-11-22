إصابة شخصين إثر مشاجرة بمنطقة جرف حسين فى أسوان

شهدت منطقة جرف حسين بمدينة أسوان، مساء الإثنين، وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص استخدموا فيها العصا، مما أسفر عن إصابة شخصين، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة جرف حسين التابعة لدائرة المدينة، حيث استخدم فيها الأشخاص العصا، مما أسفر عن إصابة شخصين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث للسيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها وحماية المتواجدين والحفاظ على سلامة أرواحهم.

وبانتقال الجهات الأمنية وسيارات مرفق أسعاف أسوان إلى مكان الواقعة تبين إصابة كلًا من :عصام عبدالمقصود عبدالعزيز، عمره 53 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالزراع الأيمن، ويوسف السيد محمد، عمره 45 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالكوع الأيسر.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب وراءها.