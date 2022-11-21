الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جاريث بيل يعادل النتيجة لويلز أمام أمريكا من ركلة جزاء

ويلز
ويلز
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أدرك منتخب ويلز هدف التعادل مع نظيره الأمريكي لتصبح النتيجة الآن التعادل بين الفريقين بهدف لمثله، في المباراة التي تجمعهما في الجولة الأولى من المجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة كأس العالم “قطر 2022”.

وسجل جاريث بيل هدف التعادل لمنتخب ويلز في الدقيقة 82 من ركلة جزاء تحصل عليها بعد عركلته من تيم ريام، ليسددها بقوة في الشباك معادلًا النتيجة.

يُذكر أن هدف أمريكا جاء عن طريق تيموثي وياه في الدقيقة 36 عندما انطلق كريستيان بوليسيتش عمق ملعب ويلز، ليمرر الكرة لزميله نجل الأسطورة جورج وياه رئيس دولة ليبيريا، ليضع الكرة بدوره في الشباك مهديًا بلاده التقدم.

موعد مباراة ويلز وأمريكا في كأس العالم

أما عن موعد مباراة ويلز وأمريكا في كأس العالم، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أحمد بن علي بمدينة الريان القطرية، وتُنقل على قناتي beIN Sports MAX 1,2.

تشكيل ويلز أمام أمريكا في كأس العالم

أما عن تشكيل ويلز أمام أمريكا في كأس العالم، فشهد تواجد جاريث بيل مهاجم لوس أنجلوس الأمريكي، إضافة لـ آيرون رامسي متوسط ميدان نيس الفرنسي، فيما يحرس واين هينيساي المرمى

وجاء تشكيل ويلز أمام أمريكا في كأس العالم كالآتي

في حراسة المرمى: واين هينيساي 

خط الدفاع: بين ديفيز- جو رادون- ناثان ميفام

خط الوسط: روبرتس- إيثان أمبادو- إيرون رامسي- ويلسون - نيكو ويليامز

خط الهجوم: جاريث بيل- دانيال جيمس

تشكيل أمريكا أمام ويلز في كأس العالم

وضم تشكيل أمريكا أمام ويلز في كأس العالم كلا من:

حراسة المرمى:  مات تيرنر

خط الدفاع:  سيرجنيو ديست، ووكر زيمرمان،  أنتوني روبنسون، تيم ريام

خط الوسط:  وستون مكيني،  يونس موسى،  تايلر آدامز

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش، تيموثي وياه، جوش سارجنت

مجموعة ويلز ومواعيد مبارياتها في كأس العالم

– يتواجد منتخب ويلز في المجموعة الثانية رفقة منتخبات إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

– الجولة الأولى: ويلز ضد الولايات المتحدة الأمريكية في تمام التاسعة مساءً يوم 21 نوفمبر.

– الجولة الثانية: ويلز ضد إيران في تمام الثانية عشر ظهرًا يوم 25 نوفمبر.

– الجولة الثالثة: ويلز ضد إنجلترا في تمام التاسعة مساءً يوم 29 نوفمبر.

ويلز منتخب ويلز كأس العالم جاريث بيل بيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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