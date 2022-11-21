السجن المشدد 10 سنوات لشقيقين في قتل مواطن بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة شقيقان بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهما بقتل مواطن بأن أطلقا عليه النار من سلاح ناري فى مشاجرة بينهما بسبب خلافات قديمة بدائرة مركز دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال ابراهيم الشريف وعضوية المستشارين ناجح عبد الحميد محمد وإيهاب عبد المنعم ابو سالم بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

تعود أحداث القضية بدائرة مركز دار السلام عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بقتل المجنى عليه أثر إطلاق النار عليه من سلاح ناري.

وكشفت التحريات حدوث مشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات سابقة بينهما فقاما بإطلاق النار عليه ولقى مصرعه في الحال، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.