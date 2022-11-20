«ربعى رجلك».. ضبط بطل فيديو ضرب والدته فى الشرقية

تمكنت مباحث الشرقية، اليوم الأحد، من ضبط صاحب واقعة فيديو، يظهر خلاله شخص يعتدي على والدته، ويأمرها بجلوس القرفصاء.

وحسب الفيديو المتداول عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي -فيسبوك-، فقد أقدم شاب على الاعتداء على والدته بالضرب لمرتين بواسطة آلة حادة، حيث كان يأمرها بأن تجلس القرفصاء، قائلًا لها: «ربعي رجلك».



وحسب الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي، يظهر شخص وهو يمسك بآلة حادة في يديه وتجلس أمامه سيدة مسنة على الأرض، قبل أن يتوجه إليها الشخص ويضربها مرتين بالآلة الحادة التي في يديه.



وظهرت السيدة العجوز- والدة الشاب- خلال الفيديو، لا تقوى على شيء سوى الحركة، ولا تقوى على صد أو رد ضربات ابنها لها، حسب الفيديو.