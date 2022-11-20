الأحد 20 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أهمها كأس العالم.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-11-2022 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم
ads

نحن اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 مع موعد لإنطلاق البطولة الأهم وهي بطولة كأس العالم 2022 والذي يُقام في قطر كأول دولة عربية تنظم هذا الحدث، لذا يكثر البحث عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-11-2022 والقنوات الناقلة لمختلف المباريات.
 

مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-11-2022 والقنوات الناقلة
 

تبدأ المباراة الافتتاحية في كأس العالم 2022 بين منتخب قطر والإكوادور على استاد البيت المونديالي، وتكون القنوات الناقلة بي إن سبورتس وقنوات الكأس، ويسبقها حفل الافتتاح قبلها بساعتين بحيث تبدأ في الرابعة مساء بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت السعودية وقطر.
 

جدول مباريات كأس العالم 2022 المجموعة الأولى 
 

الجولة الأولى من مباريات كأس العالم 2022 تبدأ بمباراة قطر ضد الإكوادور، الأحد، 20 نوفمبر، في الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة والساعة7 مساء بتوقيت السعودية.
 

مواعيد مباريات اليوم الأحد في الدوري الإسباني الدرجة الثانية

وتُقام اليوم الأحد مباريات اليوم الثالث في الجولة الـ 16 من جدول مباريات الدوري الإسباني الدرجة الثانية التالي، والتي يتم إذاعتها عبر قناة 24 الرياضية

فياريال ب × إبيزا الساعة 3

أندورا × لوجو الساعة  5.15

إيبار × ديبورتيفو ألافيس الساعة 8

وفي نفس التوقيت مباراة راسينغ سانتاندير × بورغوس

ليفانتي × لاس بالماس 
 

«ليكيب»: بنزيما يغيب عن مباراة فرنسا أمام أستراليا فى كأس العالم 2022

«أول بلد عربى يصعد للبطولة ويمارس كرة القدم».. تفاصيل أول مشاركة مصرية فى كأس العالم

 

مباريات دولية ودية
 

يشهد اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 عدد من المباريات الودية الدولية ويتواجد بها عدد من المنتخبات العربية 

جنوب أفريقيا × أنغولا  الساعة 2.30 

عمان × بيلاروسيا الساعة 5 مساء 

فنزويلا × سوريا الساعة 7 مساء

مولدوفا × رومانيا الساعة 8.30 

مالطا × أيرلندا الساعة 9

 

مباريات الدوري السوداني الممتاز اليوم الأحد
 

تستمر مباريات الدوري السوداني الممتاز اليوم الأحد من خلال ثلاث مواجهات في اليوم الثاني من الأسبوع التاسع، والتي تعرض على قناة الملاعب الرياضية السودانية

ود نوباوي × حي الوادي الساعة 5

كوبر الخرطوم × الشرطة الساعة 7.30

الفلاح عطبرة × الرابطة كوستي الساعة 7.30.

مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم الاحد مباريات اليوم الاحد مباريات اليوم كأس العالم 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

نحو استراتيجية جديدة للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا الودية

أسعار العملات الأجنبية.. سعر الدولار اليوم الأحد 20 /11 /2022 بالبنوك المصرية

سعر الذهب اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

أبرز أدعية الصباح اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022

درجات الحرارة اليوم الأحد 20-11-2022 فى محافظات مصر

أهمها كأس العالم.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-11-2022 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

آلان دونو.. نظام التفاهة

ماجد حبته

ما فضحته مفاوضات كوب 27

علي سعدة

كأس العالم

مؤمن المحمدي

التنابلة

د. منى حلمى

تجدد الحياة سيفرغ كأس «الكوكتيل» المسمومة

حسين دعسة

إذا ما فشلت الحرب فى أوكرانيا.. ماذا تنبأ «يانوش بوجاسكى» عن استقرار الدولة الروسية؟

صفاء النجار

السؤال والسعى وراء الجهل الواعى

ماجد حبته

زراعة الكبد.. طفرة قريبة

صور

فى عيد ميلاده.. لحظات خالدة من حياة الرئيس السيسى

هنا العلمين

ندوة لبلبة فى مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

أربعة قتلى من الجنود السوريين جراء العدوان الاسرائيلي

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

هآرتس: إسرائيل قدمت مساعدات لأوكرانيا بملايين الدولارات