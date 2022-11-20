أهمها كأس العالم.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-11-2022 والقنوات الناقلة

نحن اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 مع موعد لإنطلاق البطولة الأهم وهي بطولة كأس العالم 2022 والذي يُقام في قطر كأول دولة عربية تنظم هذا الحدث، لذا يكثر البحث عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-11-2022 والقنوات الناقلة لمختلف المباريات.



مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-11-2022 والقنوات الناقلة



تبدأ المباراة الافتتاحية في كأس العالم 2022 بين منتخب قطر والإكوادور على استاد البيت المونديالي، وتكون القنوات الناقلة بي إن سبورتس وقنوات الكأس، ويسبقها حفل الافتتاح قبلها بساعتين بحيث تبدأ في الرابعة مساء بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت السعودية وقطر.



جدول مباريات كأس العالم 2022 المجموعة الأولى



الجولة الأولى من مباريات كأس العالم 2022 تبدأ بمباراة قطر ضد الإكوادور، الأحد، 20 نوفمبر، في الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة والساعة7 مساء بتوقيت السعودية.



مواعيد مباريات اليوم الأحد في الدوري الإسباني الدرجة الثانية

وتُقام اليوم الأحد مباريات اليوم الثالث في الجولة الـ 16 من جدول مباريات الدوري الإسباني الدرجة الثانية التالي، والتي يتم إذاعتها عبر قناة 24 الرياضية

فياريال ب × إبيزا الساعة 3

أندورا × لوجو الساعة 5.15

إيبار × ديبورتيفو ألافيس الساعة 8

وفي نفس التوقيت مباراة راسينغ سانتاندير × بورغوس

ليفانتي × لاس بالماس



مباريات دولية ودية



يشهد اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 عدد من المباريات الودية الدولية ويتواجد بها عدد من المنتخبات العربية

جنوب أفريقيا × أنغولا الساعة 2.30

عمان × بيلاروسيا الساعة 5 مساء

فنزويلا × سوريا الساعة 7 مساء

مولدوفا × رومانيا الساعة 8.30

مالطا × أيرلندا الساعة 9





مباريات الدوري السوداني الممتاز اليوم الأحد



تستمر مباريات الدوري السوداني الممتاز اليوم الأحد من خلال ثلاث مواجهات في اليوم الثاني من الأسبوع التاسع، والتي تعرض على قناة الملاعب الرياضية السودانية

ود نوباوي × حي الوادي الساعة 5

كوبر الخرطوم × الشرطة الساعة 7.30

الفلاح عطبرة × الرابطة كوستي الساعة 7.30.