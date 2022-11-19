رامى جمال يستعد لطرح ديو جديد برفقة «المطرب النقاش»

أعلن المطرب رامي جمال عن تفاصيل الديو الجديد برفقة أحمد سالم الشهير بـ"المطرب النقاش"، والمقرر طرحه خلال أيام.

وطرحت الجهة المنتجة للأغنية عبر الصفحة الرسمية صورة من كواليس الأغنية وعلقت قائلة: "رامي جمال يفي بوعده مع أحمد سالم، أغنيه «ابن البطة السودا» من فيلم (شلبي) إخراج بيتر ميمي وبطولة كريم محمود عبدالعزيز وروبي 4 يناير بجميع دور العرض".

جدير بالذكر أن المطرب رامي جمال حل مؤخرًا، ضيفًا على برنامج "سهرانين" تقديم النجم أمير كرارة، والمذاع على قناة ON، حيث بدأ رامي الحلقة بغناء أغنية "سقف" وسط تفاعل الجمهور الحاضر خلال الحلقة.

وكشف رامي جمال خلال الحلقة، عن كواليس تبنيه المطرب أحمد سالم الشهير بـ"المطرب النقاش" واتهامه بركوب التريند، وقال: "أنا حبيت صوت أحمد جدًا، الناس اتهمتني إني عايز أركب التريند، رغم إني شيرت الفيديو بتاعه قبل ما حد يشوفه، قلت لمراتي الصوت دة حرام لو معملتش ليه حاجة".

وأضاف: "أنا بسدد في أحمد دين عليا، فيه ناس دعمتني في بداياتي، أنا هشتغل معاه أغنيتين، وأحمد فيه شركات كتير عارضة عليه الإنتاج لكنه يثق بي".

وعن خوفه من فشل التجربة قال: "في البداية سألت أحمد لو مانجحناش، هتعرف تشتغل شغلانتك تاني؟ وكان رده هرجع اشتغل عادي جدًا".

وتابع: "أنا مش شركة إنتاج، بس بعتبر أحمد زي أخويا الصغير، وممكن أتحمل مصاريفه لغاية ما ينجح.. عشمي في ربنا إنه يكسر الدنيا".