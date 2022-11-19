السبت 19 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رامى جمال يستعد لطرح ديو جديد برفقة «المطرب النقاش»

رامي جمال وأحمد سالم
رامي جمال وأحمد سالم
ads

أعلن المطرب رامي جمال عن تفاصيل الديو الجديد برفقة أحمد سالم الشهير بـ"المطرب النقاش"، والمقرر طرحه خلال أيام.

وطرحت الجهة المنتجة للأغنية عبر الصفحة الرسمية صورة من كواليس الأغنية وعلقت قائلة: "رامي جمال يفي بوعده مع أحمد سالم، أغنيه «ابن البطة السودا» من فيلم (شلبي) إخراج بيتر ميمي وبطولة كريم محمود عبدالعزيز وروبي 4 يناير بجميع دور العرض".

 

جدير بالذكر أن المطرب رامي جمال حل مؤخرًا، ضيفًا على برنامج "سهرانين" تقديم النجم أمير كرارة، والمذاع على قناة ON، حيث بدأ رامي الحلقة بغناء أغنية "سقف" وسط تفاعل الجمهور الحاضر خلال الحلقة.

وكشف رامي جمال خلال الحلقة، عن كواليس تبنيه المطرب أحمد سالم الشهير بـ"المطرب النقاش" واتهامه بركوب التريند، وقال: "أنا حبيت صوت أحمد جدًا، الناس اتهمتني إني عايز أركب التريند، رغم إني شيرت الفيديو بتاعه قبل ما حد يشوفه، قلت لمراتي الصوت دة حرام لو معملتش ليه حاجة".

وأضاف: "أنا بسدد في أحمد دين عليا، فيه ناس دعمتني في بداياتي، أنا هشتغل معاه أغنيتين، وأحمد فيه شركات كتير عارضة عليه الإنتاج لكنه يثق بي".

وعن خوفه من فشل التجربة قال: "في البداية سألت أحمد لو مانجحناش، هتعرف تشتغل شغلانتك تاني؟ وكان رده هرجع اشتغل عادي جدًا".

وتابع: "أنا مش شركة إنتاج، بس بعتبر أحمد زي أخويا الصغير، وممكن أتحمل مصاريفه لغاية ما ينجح.. عشمي في ربنا إنه يكسر الدنيا".

إخراج بيتر ميمي أحمد سالم الصفحة الرسمية المطرب النقاش النجم أمير كرارة المطرب أحمد سالم كريم محمود عبد العزيز كريم محمود

رئيس التحرير

وائل لطفي

نحو استراتيجية جديدة للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا الودية

انطلاق كأس العالم 2022.. ورئيس «فيفا» يعد بـ«نسخة استثنائية»

«المحطات النووية» تعلن نجاح الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية

مصرع شخص سقط بسيارته فى ترعة الإبراهيمية ببنى سويف

الجنايات تحيل قاتلة طفلة مطاى بنت الـ5 سنوات إلى فضيلة المفتى

هاني شاكر ومصطفى كامل يؤديان واجب العزاء في الموسيقار محمد سلطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

آلان دونو.. نظام التفاهة

ماجد حبته

ما فضحته مفاوضات كوب 27

علي سعدة

كأس العالم

مؤمن المحمدي

التنابلة

د. منى حلمى

تجدد الحياة سيفرغ كأس «الكوكتيل» المسمومة

حسين دعسة

إذا ما فشلت الحرب فى أوكرانيا.. ماذا تنبأ «يانوش بوجاسكى» عن استقرار الدولة الروسية؟

صفاء النجار

السؤال والسعى وراء الجهل الواعى

ماجد حبته

زراعة الكبد.. طفرة قريبة

صور

فى عيد ميلاده.. لحظات خالدة من حياة الرئيس السيسى

هنا العلمين

ندوة لبلبة فى مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

أربعة قتلى من الجنود السوريين جراء العدوان الاسرائيلي

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

هآرتس: إسرائيل قدمت مساعدات لأوكرانيا بملايين الدولارات