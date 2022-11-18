افتتاح "بنده سوبر ماركت" في جيت واي مول.. أحدث المراكز التجارية المتكاملة في الرحاب

تم أمس الخميس 17 نوفمبر 2022 افتتاح أحدث فروع "بنده سوبر ماركت" في جيت واي مول ، أحدث المراكز التجارية المتكاملة لمجموعة طلعت مصطفى في مدينة الرحاب .

وشهد الافتتاح السيد / عمر هشام طلعت ، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى ، والمهندس / إلهامي الكرداني ، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المراكز التجارية ، والمهندس / خالد فتحي ، رئيس قطاع المراكز التجارية ، وشريف ارتيزان ، رئيس قطاع تطوير الأعمال، وعن "بنده سوبر ماركت" الدكتور/ بندر طلعت حموه، الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة ، عبد الله الصبان ، الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات ، ايريك ديليه، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري ، فؤاد رضا ، الرئيس التنفيذي لقطاع دعم الأعمال ، ووليد عيسى نصار مدير عام شركة بنده مصر . وحضر الافتتاح أيضا الدكتور إبراهيم عشماوي ، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية .

وتعد "شركة بندة" من أكبر أسواق التجزئة في مصر والشرق الأوسط ، حيث تأسست "شركة بنده العالمية" لتجارة التجزئة عام 1978 كأول سلسلة تجارة تجزئة حديثة في المملكة العربية السعودية مع افتتاح أول فرع لها في الرياض . وتمتلك سلسلة متاجر بنده اليوم 5 فروع في مصر وأكثر من 250 فرعًا في المملكة العربية السعودية ( سوبر ماركت – هايبر ماركت ) ، مما يجعلها أكبر شركة بيع بالتجزئة تقدم خدماتها لأكثر من 400 مليون زائر سنويًا.

ويعد جيت واى مول الرحاب من أحدث المراكز التجارية ووجهات التسوق لمجموعة طلعت مصطفى، ويقع فى موقع استراتيجى فى مدينة الرحاب على مساحة 26 ألف متر مربع، وسيكون وجهة تجارية جديدة لكل من سكان الرحاب وكافة مناطق القاهرة الجديدة. ويوفر جيت واي مول خدمات ترفيهية متكاملة ، بالاضافة إلى خدمات تجارية وإدارية وطبية شاملة لسكان المدينة .

ويتكون المركز التجاري من 4 مباني تحيط بمناطق اللاند سكيب الواسعة ، ويضم مجموعة كبيرة من أبرز العلامات التجارية ، منها "مغربي" و"بي تك" و"راية للإلكترونيات" و"ستاربكس" و"كيدز ستيشن"، "The Escape Room" و"مقر" لمساحات العمل المشتركة، إلى جانب أكبر مركز للبولينج في الرحاب . كما يضم "جيت واي مول" أيضاً مركزاً للعيادات الطبية والخدمات الطبية التي تشمل أسماء كبرى مثل "معامل ألفا" التى تتميز بتقديم خدمة طبية فائقة الجودة.



ويمكن لسكان الرحاب الوصول إلى "جيت واي مول" بسهولة ، وأيضاً يمكن الوصول للمول من خارج المدينة مباشرة من خلال محور محمد نجيب عبر بوابة 12 مدينة الرحاب .