الجمعة 18 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف ملابسات واقعة مقتل سيدة ونجلها بكفرالشيخ وضبط مرتكب الواقعة

جثة
جثة
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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دسوق بمديرية أمن كفرالشيخ من إحدى السيدات (ربة منزل، مقيمة دائرة المركز) باكتشافها واقعة مقتل كل من (كريمتها ونجل كريمتها) بمسكنهما الكائن بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه لسابقة علمه بإقامة المجنى عليها بمفردها لعمل زوجها خارج المحافظة اختمر في ذهنه الدلوف لمنزلها وسرقتها ولدى دخوله المنزل شاهد المجني عليها وطلب منها إعطاءه مصوغاتها الذهبية التي تتحلى بها (قرط، دبلة، خاتم) إلا أنها رفضت وحال شروعها بالصياح قام بخنقها حتى فارقت الحياة وقام بسرقتها ولدى انصرافه شاهد نجلها فقام بخنقه فأودى بحياته خشية افتضاح أمره ولاذ بالهرب، وتم بإرشاده ضبط المصوغات الذهبية لدى (مالك محل مصوغات ذهبية "سىئ النية" بدائرة مركز شرطة قلين) وأمكن ضبطه، كما أرشد المتهم عن المبلغ المالى حصيلة بيع المصوغات. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية شرطة دسوق قطاع الأمن العام مديرية أمن كفر الشيخ الإجراءات القانونية

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وائل لطفي

من زرع حصد

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