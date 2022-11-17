«ملامح الفنون الإسلامية في التراث الحضاري العالمي» ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة غدا

تنظم لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي في القاهرة، ومكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية بالقاهرة بفنون الحضارة الإسلامية والتي تمثل رافدًا من روافد الحضارة الإنسانية، ندوة " ملامح الفنون الإسلامية في التراث الحضاري العالمي "بالمجلس الأعلى للثقافة، 18 نوفمبر.

ويشارك في الندوة، مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار والسياحة، وعلا العجيزي مقرر "لجنة التاريخ والآثار "بالمجلس الأعلى للثقافة، و ممدوح عثمان مدير متحف الفن الإسلامي بوزارة الآثار والسياحة، و مارتينو مللي ممثل مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية بالقاهرة، ونوريا سانز ممثل مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية بالقاهرة.

الجلسة الأولى : 10:30 – 11:30 صباحًا

يديرها: خلف الميرى استاذ التاريخ الحديث والمعاصر - كلية البنات جامعة عين شمس

ويشارك بها:

- دأحمد رجب: عميد كلية الآثار – جامعة القاهرة - ويتحدث عن " الفنون الإسلامية في شرق العالم الإسلامي"

- أسامة طلعت: رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية - ويتحدث عن "ملامح الفن الإسلامي في عمائر القاهرة التاريخية"

- جمال شقرة: أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر – كلية التربية – جامعة عين شمس - ويتحدث عن " الإسلام والفنون "

- جمال عبد الرحيم: أستاذ الآثار والفنون الإسلامية – كلية الآثار - جامعة القاهرة - ويتحدث عن " أساليب العرض الحديثة للتحف الاسلامية: متحف الفن الإسلامي نموذجًا ".



أما الجلسة الثانية : 11:45 – 12:45 مساءً

ويتحدث بها: مندوب من اليونسكو عن: مشروع متحف الفن الإسلامي والمتاحف ذات الصلة (مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية بالقاهرة)، وهو عبارة عن:

• عرض المعرفة والخبرات المتبادلة في إدارة المجموعات المتحفية التى تم التدريب عليها بمتحف MuseoEgizio في تورينو.

• عرض المعرفة والخبرات المتبادلة في الحفاظ على المواد الارشيفية من CCR بتورينو.

• مراحل تطور قواعد معلومات متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، وإدارة تطبيق ER/VR.

وتقام الجلسة الثالثة من الساعة 1:00لـ 2:30 مساءً:

يديرها: جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار والفنون الأسلامية – كلية الآثار - جامعة القاهرة

ويشارك بها:

- أيمن فؤاد سيد: أستاذ التاريخ الحديث – جامعة الأزهر الشريف ورئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، ويتحدث عن " التصوير في المخطوطات الإسلامية " .

- رضوى زكى : باحثة فى الحضارة والاثار الاسلامية – وتتحدث عن: " بدائع الفنون الإسلامية فى المتاحف الدولية".

- رشا جمال عبد المغنى: أمين بالمتحف الفن الاسلامى – وتتحدث عن: " قوة التعليم المتحفي في تشكيل وعي العامة وتعزيز الهوية المحلية في ضوء تجربه متحف الفن الإسلامي".