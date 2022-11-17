ضمن«حياة كريمة».. «قصور الثقافة» تواصل فعالياتها الثقافية والفنية بالمنوفية

تواصل وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين كيلاني مشاركتها الثقافية والفنية بمبادرة "حياة كريمة، لليوم الرابع علي التوالي، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتنظمها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، بإشراف أحمد يسري مدير عام الإدارة العامة للشباب والعمال، وحمدي سعيد مدير عام ثقافة القرية، بفرع ثقافة المنوفية برئاسة أحمد فوزي، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة محمد حمدي، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم"، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والشركة القابضة للمياه، وإشراف بيت ثقافة سنتريس، والتي تجوب قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية في الفترة من 13 نوفمبر وحتى 24 نوفمبر 2022 الجارى.

تضمنت فعاليات القافلة في يومها الرابع مجموعة من الورش الفنية في عدة مجالات وهي: "الحلي المدربة حورية عصمت، الفخار للمدرب فوزي غنيم، الخيامية للمدرب كريم خلف، السجاد للمدرب رزق هزاع، ورشة الصدف للمدرب وائل الخشن، السيرما المدربة عزة فتحي، بجانب ورشة إكتشاف المواهب والرسم للفنانة جيهان مبروك، كما قدم إبراهيم درغام ورشة حكي وألعاب شعبية حيث قدم قصة السلحفاة، قصة علي بابا والأربعين حرامي.

- لقاء توعوي عن كيفية ترشيد المياه

و قدمت الشركة القابضة للمياه لقاء توعوي عن كيفية ترشيد المياه، وورشة تعليم أساسيات السباكة" ألقاها بحيري ربيع أخصائي توعية بشركة المياه، تلى ذلك لقاء تعريفي بفن الخيامية، وتم تقديم مواهب القرية في الشعر الطالبة زهراء عبد الحميد، وفي الغناء الطالب محمد شحاته، والطالب مازن هاني، ثم استعراض فني لطالبات المدرسة بعنوان "ياحبيبتي يا مصر"، أعقبه عرض فنى لفرقة عرائس ماريونيت جاردن سيتي للفنان جمال الشرنوبي، الفنانه يارا محمد، وكان الختام مع عرض فني لفرقة المنوفية للآلات الشعبية والتنورة