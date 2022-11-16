الأربعاء 16 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 4 متهمين بحوزتهم 3 سيارات فنطاس أثناء سرقة خط الصف

جريدة الدستور
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نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة وبيع المواد البترولية من أحد خطوط نقل المواد البترولية بالجيزة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة بوجود سيارة نقل فنطاس "بدون لوحات معدنية" بأرض صحراء بدائرة المركز.

كما تم العثور على سيارتين فنطاس "بدون لوحات معدنية" إحداهما تحوى مواد بترولية متوقفتان بجوار محبس محلى التركيب "غير شرعي" على خط أنابيب بترول "تابع لإحدى شركات أنابيب البترول".

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"، بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة عن طريق تركيب محبس على خطوط البترول بقصد بيعها فـى السوق السوداء وأن السيارات المضبوطة ملكهم، كما قرروا ببيعهم المواد البترولية المستولى عليها لـ5 أشخاص.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (3 سيارات نقل فنطاس)، وبمواجهتهم اعترفوا بشرائهم المواد البترولية فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تشكيل عصابي سرقة المواد البترولية الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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