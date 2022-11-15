الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بإطلاق النيران على مواطن فى حلوان 15 يومًا

حبس المتهمين
حبس المتهمين
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أمر قاضى المعارضات المختص بمحكمة حلوان تجديد حبس شخصين 15 يومًا على ذمة اتهامهما بالتعدي على شخص بسلاح نارى.

كانت أجهزة الأمن قد نجحت فى ضبط شخصين بالقاهرة لتعديهما على آخر باستخدام أسلحة نارية وإحداث إصابته فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة القسم)، مصاب برش خرطوش وجروح متفرقة بالجسم، إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدى بين كلٍ من طرف أول المجنى عليه و طرف ثان (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بسبب أولوية تموين مركبتى "توك توك" قيادة المجنى عليه وأحد المتهمين حال تواجدهما بإحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة القسم، وعلى إثر ذلك حضر المتهمان لمحل إقامة المصاب وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار - وطبنجة صوت معدلة) وقاما بالتعدى عليه بالضرب باستخدام تلك الأسلحة، مما نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، ولاذا بالفرار.

وبسؤال شقيق المصاب أيد ما سبق واتهم سالفى الذكر بالتسبب فى إحداث إصابة شقيقه، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما الأسلحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أحد المستشفيات اجراء التحريات أجهزة وزارة الداخلية التعدي عليه بالضرب أسلحة نارية إطلاق النيران المجني عليه

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وائل لطفي

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