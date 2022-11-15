الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع شريكة «مستريحة دمياط» في جمع 20 مليون جنيه من الضحايا

التحقيق
التحقيق
ads

تباشر النيابة العامة في دمياط، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع شريكة سيدة متورطة بجمع 20 مليون جنيه من المواطنين بالنصب.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما تلقى الرائد أشرف الراعي رئيس مباحث الأموال العامة بدمياط، بلاغات من قبل عدد من المواطنين أفادت بقيام سيدتين بجمع أموال منهم بغرض تشغيلها ليصل إجمالي المبلغ 20 مليون جنيه.

وعلى الفور تحركت قوة أمنية من قبل قسم شرطة ثان دمياط بقيادة الرائد محمد علام، والتي تمكنت من إلقاء القبض على إحداهن، ولا زال البحث جاريا عن الأخري.

تحرر المحضر اللازم للواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

شريكه التحقيق النيابة العامة في دمياط قسم شرطة ثان دمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر تقدم استراتيجيتها للعالم

الأكثر قراءة

الآن.. الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا بالرقم القومي أو برقم اللوحة أو السيارة

خطة «الإسكان» لترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة

رئيس الإمارات يؤكد التزام بلاده بدورها في أسواق الطاقة

«العفو الرئاسى» تعلن إخلاء سبيل دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا

ولى العهد السعودي يلتقى رئيس الوزراء البريطاني على هامش قمة العشرين

مكافحة المخدرات تداهم البؤر الإجرامية في المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مثقفون ومفكرون وكتاب أضلوا المصريين..وآخرون خذلوهم!

عبدالوهاب داود

متعة الحياة فى «شرنقة يوسف شاهين»

نبيل عبدالفتاح

مدخل لتحديث الثقافة المصرية «2-3»

ماجد حبته

المياه والمناخ.. يوم ومبادرة

حسين دعسة

جو بايدن. شي جين بينغ..!

منى رجب

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بروح العصر الذهبى للسينما

نبيل عبدالفتاح

مدخل لتحديث الثقافة المصرية «١-٣»

ماجد حبته

يوم الزراعة.. والأمن الغذائى

صور

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44

ندوة الشراكة من أجل الحلول القائمة على الطبيعة

ابتكار أدوات تمويل المناخ فى COP 27

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل 3 إسرائيليين فى عملية طعن بـ«أريئيل».. واستشهاد المنفذ

إسرائيل تطالب رعاياها فى تركيا بالبقاء بالفنادق

الرئيس الإسرائيلى يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة رسميًا