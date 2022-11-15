التحقيق مع شريكة «مستريحة دمياط» في جمع 20 مليون جنيه من الضحايا

تباشر النيابة العامة في دمياط، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع شريكة سيدة متورطة بجمع 20 مليون جنيه من المواطنين بالنصب.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما تلقى الرائد أشرف الراعي رئيس مباحث الأموال العامة بدمياط، بلاغات من قبل عدد من المواطنين أفادت بقيام سيدتين بجمع أموال منهم بغرض تشغيلها ليصل إجمالي المبلغ 20 مليون جنيه.

وعلى الفور تحركت قوة أمنية من قبل قسم شرطة ثان دمياط بقيادة الرائد محمد علام، والتي تمكنت من إلقاء القبض على إحداهن، ولا زال البحث جاريا عن الأخري.

تحرر المحضر اللازم للواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.