موعد مباراة منتخب مصر وبلجيكا الودية في الكويت والقنوات الناقلة

يستعد المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم لمواجهة منتخب بلجيكا وديًا يوم الجمعة المقبل، فى إطار استعدادات منتخب بلجيكا لخوض فعاليات بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر بداية من يوم 20 نوفمبر الجارى.

موعد مباراة مصر وبلجيكا الودية فى الكويت والقنوات الناقلة

وتقام مباراة مصر وبلجيكا يوم الجمعة المقبلة على ملعب جابر الأحمد الصباح ، وتبدأ في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.ومن المقرر أن تذاع مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا عبر قناة "on time sports"، بالإضافة الى قناة الكويت الرسمية.

محمد صلاح ومصطفى محمد ينتظمان فى معسكر المنتخب اليوم

وينتظم ثنائى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، فى معسكر الفراعنة اليوم الإثنين، بالكويت استعدادًا لمواجهة منتخب بلجيكا وديًا يوم الجمعة المقبل.

وتعد مواجهة بلجيكا تجربة قوية لروي فيتوريا للوقوف على مستوى الفراعنة أمام أحد أقوى المنتخبات في العالم، بينما المباراة هي آخر تجربة لمنتخب بلجيكا قبل المشاركة في كأس العالم 2022.

وخاض المنتخب المصرى أول مران له فى الكويت مساء أمس عقب وصول البعثة ظهرا، حيث أدى اللاعبون مرانا خفيفا تحت قيادة البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للفراعنة .

وبات الثنائي صلاح ومصطفى محمد آخر اللاعبين المحترفين الذين ينضمون لمعسكر الفراعنة بعد انضمام الخماسى أحمد حجازى وطارق حامد ومحمد الننى وأحمد حسن كوكا ومحمود تريزيجية الذى انضم للمعسكر فى القاهرة، فى حين تم استبعاد عمر مرموش للإصابة.

قائمة منتخب مصر استعدادًا لمواجهة بلجيكا وديًا

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا القائمة النهائية للمعسكر الثاني في الفترة من ١٣ إلى ١٨ نوفمبر استعدادًا لودية بلجيكا المقرر لها يوم ١٨ نوفمبر وتضم 23 لاعبا وهم: