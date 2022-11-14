الإثنين 14 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع تلميذ غرقًا فى سوهاج

غرق
غرق
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لقي تلميذ مصرعه غرقًا أثناء لهوه بجوار منزله، حيث انزلقت قدماه وسقط بترعة مجاورة للمنزل، دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج؛ ولعدم إجادته السباحة لفظ أنفاسه الأخيرة أسفل مياه الترعة.

 

بداية أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول طفل بالصف الثالث الابتدائي- ويقيم دائرة المركز، جثة هامدة، ادعاء غرق.

 

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدته، أفادت بأنه أثناء لهو ابنها المذكور على حافة الترعة المواجهة للمنزل، انزلقت قدماه وسقط بها؛ ما نتج عنه غرقه ووفاته، ونفت الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

تلميذ غرق ا محافظة سوهاج شرطة المنشاة اللواء محمد عبدالمنعم شرباش

رئيس التحرير

وائل لطفي

بترول المستقبل

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