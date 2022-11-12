السبت 12 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بلينكن»: أوكرانيا صاحبة القرار بشأن أى مفاوضات مع روسيا

بلينكن
بلينكن
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أفادت وثيقة تلخص محتوى اجتماع لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره
الأوكراني دميترو كوليبا في فنومبينه اليوم السبت بأن أوكرانيا سوف تقرر توقيت ومحتوى أي إطار للتفاوض مع روسيا.

وناقش بلينكن أيضًا التزام الولايات المتحدة الثابت بمساعدة أوكرانيا في التخفيف من آثار الهجمات الروسية على البنية التحتية الحيوية مع اقتراب الشتاء، بما في ذلك تسريع المساعدات الإنسانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس "أكد الوزير (بلينكن) مجددًا أن أوكرانيا صاحبة القرار فيما يتعلق بتوقيت ومحتوى أي إطار عمل للمفاوضات".

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأسبوع الماضي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن شجعت قادة أوكرانيا سرًا على إبداء الاستعداد للتفاوض مع روسيا والتخلي عن رفضهم العلني للمشاركة في محادثات السلام في ظل استمرار فلاديمير بوتين رئيسًا لروسيا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على المناقشات لم تكشف عن هويتهم القول إن طلب المسئولين الأمريكيين لا يهدف إلى دفع أوكرانيا إلى طاولة المفاوضات، وإنما محاولة محسوبة لضمان محافظة كييف على دعم دول أخرى يخشى مواطنوها من تأجيج الحرب لسنوات كثيرة قادمة.

وخلال اجتماع السبت، أكد بلينكن وكوليبا أهمية تجديد الاتفاق الذي يتيح لأوكرانيا تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، قبل أن ينتهي سريانه السبت المقبل.

وتقول الأمم المتحدة إن الاتفاق الذي أبرم في يوليو تموز أتاح تصدير عشرة ملايين طن من الحبوب والأغذية الأخرى من أوكرانيا، مما ساعد على تجنب أزمة غذاء عالمية.

وقالت روسيا اليوم السبت إنه لم يتم الاتفاق بعد على تمديد المبادرة، مؤكدة إصرارها على وصول صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة دون عوائق إلى الأسواق العالمية. 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، عن ترحيبها بالمفاوضات مع واشنطن حول الأوضاع في أوكرانيا.

روسيا أوكرانيا أزمة روسيا وأوكرانيا واشنطن ​كييف موسكو

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