مسلسلات رمضان 2023.. السباق الرمضاني يقترب والمنافسة شرسة

مسلسلات رمضان 2023 أكثر ما يبحث عنه عشاق دراما رمضان على جوجل مع بداية الإعلان عن الموعد الفلكي لشهر رمضان الكريم حيث يقترن الاثنين ببعضهم اقتران وثيق لعشاق المسلسلات الدرامية المصرية التي تزخر بها الشاشات تحمل العديد من القصص والعبر.



ينطلق السباق الرمضاني للمسلسلات والذي يمثل أهم سباق يحرص الفنانين على التواجد خلاله، بسبب ارتفاع أعداد المشاهدين لهذه المسلسلات الرمضانية، وسط تجمع الأسرة والأجواء الرمضانية، مع حرص المواطنين على متابعة الأعمال الدرامية التي تعرض خلال الشهر الكريم بعد أداء طقوسهم الدينية المقربة إلى الله.

مسلسلات رمضان 2023

وخلال التقرير التالي توضح الدستور أبرز مسلسلات رمضان 2023 والتي من المتوقع أن ينتظرها المشاهدون بفارغ الصبر إما بسبب أبطالنا أو بسبب قصتها الدرامية.



أبرز المسلسلات

قائمة مسلسلات رمضان 2023

تحت الوصاية

وهو من بطولة الفنانة الأقرب إلى القلوب مني زكي والذي يأتي ضمن سباق مسلسلات رمضان 2023 ويحكي عن قصة السيدة المصرية المكافحة وهي "الحاجة صيصة"، والتي تناولت وسائل الإعلام قصتها خلال الفترة الماضية لامرأة ارتدت الجلباب الصعيدي وتشبهت بالرجال وعملت في عدد من الأعمال الشاقة وذلك لتربية ابنتها، وتم تكريمها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنحها لقب الأم المثالية عن محافظة الأقصر.



يأتي المسلسل من إخراج محمد شاكر، تأليف خالد وشيرين دياب، وإنتاج شركة ميديا هاب، ومن المتوقع بدء التصوير خلال أسابيع قليلة.

الجبل

ثم يأتي نجم الأكشن الفنان أحمد السقا ليخوض السباق الرمضاني ضمن مسلسلات رمضان 2023 من خلال مسلسل الجبل ويأتي بمشاركة الفنان عمرو يوسف وإخراج محمد سلامة.



العمدة



ولا يخلو سباق رمضان من أعمال الممثل محمد رمضان الذي يخوض سباق مسلسلات رمضان 2023 بمسلسل العمدة والذي يأتي من تأليف وإخراج محمد سامي



شارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، هيدي كريم، فريدة سيف النصر، طارق النهري، مجدي، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعي شعبي.



قائمة مسلسلات رمضان 2023



ستهم

وتستعد الفنانة روجينا لخوض سباق مسلسلات رمضان 2023 بمسلسلها ستهم والذي انتشرت له عدة صور بالفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، ويكتب المسلسل السيناريست ناصر عبد الرحمن، ويخرجه رؤوف عبد العزيز، وتدور قصته في إطار اجتماعي إنساني، مستوحى من قصص حقيقية، من سيرة 4 سيدات مُكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، وهن الأسطى أم فارس والتي تعمل كهربائية تأسيس وتشطبيات، وقصة سيدة أخرى من محافظة الدقهلية تعمل في مصانع الطوب.

كما تتضمن أحداث المسلسل، سيرة المعلمة عفاف التي ارتدت الجلباب الصعيدي، واشتهرت في مجال بيع البطيخ بأكبر الأسواق، وسط كبار التجار، فضلًا عن بهية من محافظة بني سويف، والتي حظيت قصتها بإشادات واسعة، كونها اضطرت للعمل في المهن الشاقة، بعد تعرض زوجها لحادث، كما أنها باعت كليتها مقابل 25 ألف جنيهًا، لسداد ديونها.



ولو بعد حين

وفي عكس زيها المعتاد والذي يحمل الطابع الحزين، وعدت الفنانة نيلي كريم أن تخوض السباق الرمضاني في مسلسلات رمضان 2023 على عكس كل عام بتصريحها "مش هقدم نكد في رمضان الجاي" من من خلال مسلسل ولو بعد حين من إنتاج شركة العدل جروب، حيث تقدم نيللي كريم تجربة صعيدية مختلفة في العمل الجديد من خلال قضية اجتماعية مفادها عودة الحقوق حتى لو فات الزمان وتعاقبت الأجيال، وتجرى الآن تحضيرات وبناء الديكورات الريفية والصعيدية المختلفة الطرازات.