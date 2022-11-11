الجمعة 11 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حريق بورشة حدادة فى المحلة الكبرى بالغربية

حريق بورشة حدادة
حريق بورشة حدادة
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سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، على حريق نشب في ورشة حدادة بطريق مضرب شركة الأرز بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ يُفيد بنشوب حريق هائل في ورشة حدادة أمام مقر إحدي الشركات بمدينة المحلة الكبرى.

 انتقلت قوة أمنية وقوات من الحماية المدنية وشرطة النجدة  للسيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة المحيطة بمحل الحريق، والدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وسيارة إسعاف، وتبين أن الحريق داخل ورشة حدادة أمام إحدي الشركات بمدينة المحلة الكبرى، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماد النيران وتم تحرير محضر بالواقعة. وقررت جهات التحقيق انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق، والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الحريق، والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحريق وتقدير الخسائر والتلفيات.

قوات الحماية المدنية حريق مضرب شركة الأرز المحلة الكبري محافظة الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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