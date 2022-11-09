الأربعاء 09 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة دعوى والدة شيماء جمال ضد أحمد رجب للمحكمة الاقتصادية

شيماء جمال
شيماء جمال
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أصدرت محكمة جنح الزيتون بمجمع محاكم الأميرية، قرارًا بعدم الاختصاص في الدعوى المقدمة من والدة الإعلامية شيماء جمال، بجنحة مباشرة، ضد أحمد رجب لاتهامه في واقعة سب وقذف وتشهير عبر وسائل التواصل.

كما أحالت محكمة جنح الزيتون الدعوى المطالبة بتعويض مدني مؤقت بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه، بناءً على طلب الطالبة وتحت مسئوليتها، إلى المحكمة الاقتصادية المختصة.

قال محامي والدة شيماء جمال، إن المشكو في حقه يمتلك منصة عبر مواقع التواصل (يوتيوب) مسماه بمهمة خاصة مع أحمد رجب واصفًا نفسه بالإعلامي، قام من خلالها باستضافة المعلن إليه الثاني ملقبًا إياه بالدكتور إبراهيم طنطاوي شاهد النفي في القضية المعروفة إعلاميا بقضية مقتل شيماء جمال، والذي كان يحضر التحقيقات فيها مع المتهم الثاني وانسحب من التحقيقات عقب إدلاء المتهم بتفاصيل الواقعة وأخذ المعلن إليهما الأول والثاني يتناولون الحياة الخاصة للطالبة بل وبالمجني عليها ويصفونها بأبشع الصفات التي تنال من شرفها واعتبارها في المجتمع، وكان ذلك من خلال إطلاق فيديوهات صوت وصورة على قناته.

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