مصرع وإصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة على طريق «طنطا - المحلة» بالغربية

وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة، علي طريق "طنطا- المحلة الكبري" بمحافظة الغربية، أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على طريق "طنطا- المحلة" بنطاق مركز طنطا وتعطل حركة المرور على الطريق.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخص يدعى "ع . ع"، وإصابة "ع . ش" مقيمين بقرية الفرستق بدائرة مركز بسيون، وأن الحادث ناتج عن السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وتم الدفع بسيارتي إسعاف إلى محل البلاغ لنقل المصاب إلى مستشفى المنشاوي العام، والجثة إلى ثلاجة حفط الموتى تحت تصرف النيابة العامة.