السبت 05 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مواطن يقتل شابًا بسبب خلاف على أموال فى أرض الليمون بالمطرية

جثة
جثة
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أقدم مواطن على قتل شاب، نتيجة وجود خلافات مالية فيما بينهما في منطقة أرض الليمون بدائرة قسم المطرية، وألقي القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوجود جثة لشاب في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة "محمد. أ. ب"، 28 سنة، مقتول بطعنة سكين، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم.

وكشفت التحريات، عن أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم والمتوفى، بسبب خلاف على مبلغ مالي بينهما وخلافات تجارية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم باستلال سكين وطعن المجني عليه وأرداه قتيلًا، وتم عمل كمين وقبض على المتهم وبحوزته سلاح الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

القبض على المتهم النيابة العامة المطرية خلاف على أموال سلاح الجريمة شرطة المطرية

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