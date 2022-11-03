الخميس 03 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب التحريات الأمنية حول العثور على جثة شخص بالخليفة

جثة
جثة
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طلبت جهات التحقيق بالخليفة تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة العثور على جثة شاب داخل شقته بمنطقة الخليفة، كما طلبت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية للجثمان، وإعداد تقرير بالوفاة وملابساتها.

كان قد ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الخليفة، يفيد العثور علي جثة شخص متوف داخل شقته.

على الفور انتقل رجال المباحث لموقع الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شخص يدعي “أحمد. م”، وبالمعاينة تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرة، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

الخليفة تحريات جثة شاب الأطباء الشرعيين

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وائل لطفي

فلسفة مصر العربية

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