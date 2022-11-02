«أبوابنا مفتوحة لكم».. رسائل الرئيس السيسى للقادة العرب من الجزائر

وجه الرئيس السيسي العديد من الرسائل للقادة العرب خلال كلمته في القمة العربية بالجزائر، اليوم الأربعاء، حول وحدة الصف في مواجهة التحديات العالمية.

وتستعرض «الدستور» أبرز ما جاء في كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية:

- مصر ستظل طامحة وراغبة في تحقيق شراكة فعلية بين الدول العربية.

- مصر لن تدخر جهدًا في سبيل دعم الجامعة العربية بما يحقق مصالح الشعوب الشقيقة.

- نضع دومًا نصب أعينها تماسك الكيان العربي وصونه وحمايته.

- مصر ستُبقي أبوابها مفتوحة أمام كل العرب في سبيل الدفاع عن حاضر ومستقبل الأجيال القادمة.

- معضلة الأمن المائي تؤثر على عدد من الدول العربية وتنذر بعواقب وخيمة حال تجاهلها.

- ضرورة الاستمرار في حث إثيوبيا بالتحلي بالإرادة السياسية وحسن النوايا للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة.

- الأمن المائي لا ينفصل عن تحديات أخرى بالمنطقة وفي مقدمتها تغير المناخ.

- القمة العربية تُعقد في توقيت مهم يتزامن مع أزمات عالمية وتحديات إقليمية وعالمية.

- واثق بأن آليات العمل العربي المشترك ستشهد قوة دفع ملموسة في ظل رئاسة الرئيس تبون.

- اجتماعنا يحمل دلالة سياسية يعكس تصميمنا على تطوير علاقتنا والتصدي للتحديات المشتركة.

- انعقاد القمة دعوة لاستلهام روح القومية العربية وتجديد عزيمة الصمود للحفاظ على هويتنا والدفاع عن حقوق شعوبنا.

- نحتاج اليوم إلى استذكار محطات التعاون المضيئة في تاريخنا.

- الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ والأخطار التي تداهم دولنا واحدة وترتبط بتهديد بمفهوم الدولة الوطنية.

- ينبغي علينا تبني مقاربة مشتركة وشاملة لتعزيز قدراتنا الجماعية على مواجهة مختلف الأزمات.

- وحدة الصف العربي خطوة أساسية على صعيد تأسيس علاقات جوار إقليمي مستقيمة تستند لمبادئ ملزمة وغير قابلة للمساومة.

- اللحاق بركب التقدم والتنمية يتطلب العمل الجاد لتسوية أزمات عالمنا العربي وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

- قدراتنا على العمل الجماعي العربي لتسوية القضية الفلسطينية تظل المعيار الحقيقي لتماسكنا.

- مبادرة السلام العربية ستظل تجسيدًا للتماسك والرؤية المشتركة للحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية.

- نحتاج لمزيد من العمل العربي الجماعي للتعامل مع أزمات ليبيا وسوريا واليمن والعراق والسودان.

- أتطلع لاستقبال القادة العرب في قمة شرم الشيخ للمناخ.

- رسالتي للشعوب العربية: ثقوا في أمتكم فهي صاحبة تاريخ عريق وإسهام حضاري ثري.