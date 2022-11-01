الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تاجر مخدرات 4 أيام لإتجاره في الحشيش بمدينة الشروق

حشيش
حشيش
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قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، حبس متهم بترويج مخدر الحشيش بمنطقة الشروق 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلبت استكمال تحريات المباحث حول الواقعة.

   

وكان قسم شرطة الشروق قد تلقى معلومات مفادها قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من مخدر الحشيش وزنت 700 جرام، و3000 جنيه من متحصلات تجارته، وهاتف محمول.

 

 وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة بعملائه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

4 أيام على ذمة التحقيق إتجار فى المواد المخدرة الهواتف المحمول المحضر اللازم بالاتجار في المواد المخدرة تحريات المباحث حبس تاجر مخدرات قسم شرطة الشروق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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