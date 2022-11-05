«الدستور» تطلق «أتموسفير» كأول قسم خاص بـ«قضايا التغير المناخي» في مصر

تعلن مؤسسة «الدستور»، الأربعاء، عن إطلاق أحدث إصدارتها، قسم «أتموسفير»، وهو معني بقضايا التغير المناخي، إضافة إلى صفحة دورية عن المناخ وقضاياه في النسخة الورقية.

القسم الجديد ينطلق بالتزامن مع قمة المناخ COP27 التي تقام في مدينة شرم الشيخ، ويأتي اسمه انطلاقاً من كون الغلاف الجوي (Atmosphere) المكان الذي تتجمع فيه طاقة الشمس لتدفئة الكرة الأرضية والحفاظ على اعتدال مناخ الأرض.

ويعتمد «أتموسفير» في استراتيجيته الرئيسية على «صحافة الحلول»، من خلال مشاركة القراء والتفاعل معهم لوضع حلول مثبتة بأدلة علمية موثوقة.

كما يركز القسم الجديد على عدة قضايا، أهمها هدر الغذاء، والممارسات الزراعية، والتمدد العمراني، وأنظمة الصرف الصحي، وتمويل الدول النامية، وآثار التغيرات المناخية على مختلف فئات البشر والحيوانات، وغيرها.

وتم تدريب مجموعة من الصحفيين المتميزين في المؤسسة على آليات الصحافة البيئية قبل تدشين القسم الجديد، ومن المقرر أن يتم إطلاق حملات لرصد المخالفات والتوعية بالحلول اللازمة لها.

وتعد «الدستور» بعد إنشاء القسم أول مؤسسة صحفية كبرى تتبنى مبادرة لإنشاء قسم خاص لقضايا المناخ ضمن الأقسام الرئيسية.

وتستضيف مصر قمة المناخ المقبلة COP27، ممثلا عن قارة أفريقيا، والتي تنعقد خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر في شرم الشيخ.