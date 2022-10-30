الأحد 30 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حريق فى شقة إسكان اجتماعى بكفر الزيات

حريق في شقة
حريق في شقة
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أصيب شخص بحروق متفرقة، اليوم الأحد، إثر نشوب حريق في إحدي شقق عمارات الإسكان الاجتماعي، في مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية.
تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في شقة بإحدي عمارات الإسكان الاجتماعي.
انتقلت سيارة مطافي لمكان البلاغ وتم إخماد النيران والسيطرة عليها ونقل مصاب واحد للمستشفي. 
وتبين أن الحريق بسبب ماس كهربائي واتت النيران على معظم محتويات الشقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

محافظة الغربية شقق عمارات الاسكان الاجتماعي حريق حروق مدير امن الغربيه

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وائل لطفي

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