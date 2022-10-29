السبت 29 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

في إجازة البنوك.. اعرف سعر الدولار السبت 29-10-2022 في مصر

الدولار
الدولار
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ملايين المصريين منشغلين هذه الأيام بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه لاسيما يعد قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة، وفي الساعات الأولى من التداول استقر سعر الدولار اليوم السبت 29-10-2022 أمام الجنيه المصري، بعد 48 ساعة من قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، وبالتزامن مع استمرار العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري يومي  الجمعة والسبت ، وقدّر البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف العملة الأمريكية بـ22.85 جنيه للشراء، و22.96 للبيع.

 سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 

وفي السطور التالية يقدم " الدستور"  استعراضًا يوميّا لأسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي اليوم السبت 29-10-2022

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي مقابل الجنيه المصري: 22.85 جنيه للشراء، 22.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 2022/10/29 فى البنوك المصرية

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سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم السبت 29-10-2022

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان: 22.35 جنيه للشراء، 22.45 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم السبت 29-10-2022

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 23.10 جنيه للشراء، و23.20 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم السبت 29-10-2022

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 22.95 جنيه للشراء، 23.05 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي   CIB اليوم السبت 29-10-2022

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه: 22.9 جنيه للشراء، 23 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 22.85 جنيه للشراء، 22.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم السبت 29-10-2022

سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 22.90 جنيه للشراء، 23 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم مصر اليوم السبت 29-10-2022

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 23 جنيه للشراء، 23.10 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري: 22.90 جنيه للشراء، 23 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول اليوم السبت 29-10-2022

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول: 23.05 جنيه للشراء، 23.15 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك أبوظبي التجاري اليوم السبت 29-10-2022

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري مقابل الجنيه المصري: 23 جنيه للشراء، 23.10 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك سايب اليوم السبت 29-10-2022

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك سايب: 22.95 جنيه للشراء، 23.05 للبيع.

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