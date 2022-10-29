في إجازة البنوك.. اعرف سعر الدولار السبت 29-10-2022 في مصر

ملايين المصريين منشغلين هذه الأيام بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه لاسيما يعد قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة، وفي الساعات الأولى من التداول استقر سعر الدولار اليوم السبت 29-10-2022 أمام الجنيه المصري، بعد 48 ساعة من قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، وبالتزامن مع استمرار العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري يومي الجمعة والسبت ، وقدّر البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف العملة الأمريكية بـ22.85 جنيه للشراء، و22.96 للبيع.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

وفي السطور التالية يقدم " الدستور" استعراضًا يوميّا لأسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي اليوم السبت 29-10-2022

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي مقابل الجنيه المصري: 22.85 جنيه للشراء، 22.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم السبت 29-10-2022

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان: 22.35 جنيه للشراء، 22.45 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم السبت 29-10-2022

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 23.10 جنيه للشراء، و23.20 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم السبت 29-10-2022

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 22.95 جنيه للشراء، 23.05 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB اليوم السبت 29-10-2022

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه: 22.9 جنيه للشراء، 23 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 22.85 جنيه للشراء، 22.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم السبت 29-10-2022

سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 22.90 جنيه للشراء، 23 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم مصر اليوم السبت 29-10-2022

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 23 جنيه للشراء، 23.10 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري: 22.90 جنيه للشراء، 23 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول اليوم السبت 29-10-2022

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول: 23.05 جنيه للشراء، 23.15 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك أبوظبي التجاري اليوم السبت 29-10-2022

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري مقابل الجنيه المصري: 23 جنيه للشراء، 23.10 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك سايب اليوم السبت 29-10-2022

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك سايب: 22.95 جنيه للشراء، 23.05 للبيع.