الخميس 27 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 12 مواطنا في تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية
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وقع حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة طريق التحدي أمام بنزينة صبحي بمركز بدر في محافظة البحيرة، أسفر عم اصابة 12 مواطنا بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم   ونقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

 البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة بدر يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة بطريق التحدي التابع لذات المركز وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين بمستشفي جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون وحرر محضر بالواقعة

حادث تصادم سيارة ميكروباص عمود إنارة اصابة 12 مواطن مديرية أمن البحيرة جراحات اليوم الواحد

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