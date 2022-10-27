الخميس 27 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رئيس «البارالمبية»: سعيد بإشادة الوفود المشاركة ببطولة إفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال

الدكتور حسام الدين
الدكتور حسام الدين مصطفى
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أعرب الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية عن سعادته بإشادة وسعادة الوفود المشاركة ببطولة إفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبي والمقرر إقامتها على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر خلال الفترة من 27 وحتى 30 أكتوبر الجاري.

وأضاف "مصطفى" أنه يتابع كافة الاستعدادات الخاصة بالبطولة المقرر افتتاحها في الثامنة من مساء اليوم الخميس عن كثب مؤكدًا أنه يركز على أن تخرج البطولة بالشكل اللائق لاسم وسمعة مصر التاريخية.

وأكد رئيس اللجنة البارالمبية المصرية أن فراعنة رفع الأثقال البارالمبي جاهزون لحصد الميداليات بغزارة كبيرة ورسم البسمة على شفاه مسؤولي ومشجعي المنتخب المصري.

ويشارك في البطولة 24 دولة هي الجزائر، أنجولا، كوت ديفوار، الكاميرون، كولومبيا، كوبا، السلفادور، جامبيا، غانا، غينيا، الهند، العراق، كازاخستان، كينيا، ليبيا، المغرب، مالي، نيجيريا، الفلبين، سريلانكا، سوريا، تايلاند، أوغندا، الولايات المتحدة، اوزبكستان، زامبيا بالإضافة إلى مصر المستضيفة.

وتعد البطولة من إحدى مراحل التأهل لدورة باريس البارالمبية 2024 وتقام بالنظام الدولي والأدوات الرسمية وقانون التحكيم الدولي بعد تعديلاته الأخيرة المعتمدة من اللجنة البارالمبية الدولية.

 

 

البارالمبية باريس البارالمبية اوزبكستان كولومبيا الدكتور حسام الدين مصطفى

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وائل لطفي

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