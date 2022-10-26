الأربعاء 26 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استشهاد فرد وإصابة 8 شرطيين فى إخماد حريق بالإسكندرية

إخماد حريق بالإسكندرية
إخماد حريق بالإسكندرية
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية من السيطرة على حريق نشب بمخزن غير مرخص للأجهزة الكهربائية بأحد العقارات كائن بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، وإخماده ومنع امتداده للمساكن المجاورة.

أسفر ذلك عن استشهاد أمين الشرطة عيد يونس عبدالحميد عبدالغنى، وإصابة 5 ضباط و3 أفراد من قوة إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، وذلك خلال أداء واجبهم، كما نجم عن الحريق إصابة 5 مواطنين.

وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج وإخلاء العقار بمعرفة الجهات المعنية، لحين التأكد من سلامته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الإسكندرية حريق اخماد اصابة استشهاد

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الرئيس يواصل صراحته

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