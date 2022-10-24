الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب التحريات فى اتهام ربة منزل بقتل شاب طعنًا بالهرم

جثة
جثة
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طالبت النيابة العامة بالجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام ربة منزل بقتل شاب بطعنة نافذة في الهرم، لكشف ملابسات الحادث، كما أمرت بتشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير بالإصابات التي لحقت به.

وتبين من التحقيقات التي أجرتها النيابة أن ضباط مباحث قسم شرطة الهرم، قد تلقوا بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يشير إلي مقتل شاب على يد ربة منزل بشارع أبوالهول السياحي.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة شاب يعمل خيالا، به كدمات في أماكن متفرقة وطعنة نافذة.

 وبإجراء التحريات تبين أن المتوفي كانت تجمعه علاقة شراكة تجارية بينه وبين نجل المتهمة وحدث بينهما خلاف، مما دفع المتهمة للتعدي علي المجني عليه بالضرب وطعنه.

وأضافت التحقيقات أن قوة أمنية تمكنت من ضبط المتهمة، وبمواجهتها عللت ارتكابها للحادث دفاعا عن شرفها خاصة بعدما تهجم عليها المجني عليه، فقامت بالتعدي عليه بالضرب مستخدمة "عصا مقشة" وانكسرت فسددت له طعنة نافذة حتى سقط جثة هامدة.

النيابة العامة الجيزة تحريات ربة منزل قتل شاب الهرم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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