الرئيس السيسى يهنئ نظيره الصينى بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، نظيره الصيني شي جين بينج بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقال، في بيان نشره المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي: "أتقدم بخالص التهنئة للرئيس الصيني شي جين بينج، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنياً له التوفيق والنجاح، في قيادة الصين الصديقة نحو مزيد من النجاح والازدهار والتقدم، كما أتطلع لاستمرار التعاون والعمل المشترك مع الرئيس شي جين بينج من أجل ترسيخ التعاون المشترك في إطار العلاقات الثنائية المميزة بين مصر والصين ودفعها لآفاق أرحب بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين".