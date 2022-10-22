إحالة شخصين ضبط بحوزتهما 5.5 كيلو حشيش بالشروق للمحاكمة

انتهت نيابة الشروق وبدر من إعداد أمر الإحالة الخاص بشخصين لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، حيث ضبط بحوزتهما 5.5 كيلو حشيش بمنطقة الشروق، ومن ثم أمرت بإحالتهما للمحاكمة أمام الجنايات فيما هو منسوب إليهما من اتهامات.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عن أن بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، مقيمين بمحافظة جنوب سيناء، حال ستقلالهما سيارة قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما «كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,500 كيلوجرام- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول»، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة.