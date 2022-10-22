إيداع طفلة عذبتها والدتها لإجبارها على التسول بدار رعاية

أمرت نيابة مدينة نصر بإيداع طفلة تعرضت للضرب والتعذيب على يد والدتها لإجبارها على التسول، بإحدى دور الرعاية.

وقالت المتهمة إنها معتادة على التسول منذ صغرها قبل أن تتزوج وتنجب طفلتها وأرادت أن تجعلها تحترف مهنة التسول، ولكنها كانت ترفض وتريد أن تتعلم.

وأضافت المتهمة أنها فرحت عندما أنجبت حتى تساعدها في أعمال التسول، ومن أجل ذلك كانت تتعمد كيها بالنار وتشويه جسدها لاستخدامها في أعمال التسول واستعطاف الناس.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتضمن العثور على طفلة تقوم باستجداء المارة وبها آثار حريق بالجسم إثر تعدى والدتها عليها.

وبالفحص تم تحديد الطفلة المشار إليها مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وتبين إصابتها بسحجات متفرقة بالجسم، وبسؤال والدتها أفادت بأن الإصابات ناتجة عن حادث قديم لسابقة قيام نجلتها بترك المنزل بصفة مستمرة.

وبسؤال الطفلة أفادت بقيام والدتها بإحداث إصابتها باستخدام سكين ساخن لفقدها مبلغا ماليا أثناء قيامها باستجداء المارة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال والدة الطفلة، وتولت النيابة العامة التحقيق.