سقوط طفل فى بالوعة صرف صحى بجوار استاد قنا الرياضى

لقي طفل مصرعه في بالوعة صرف صحي بدون غطاء بجوار استاد قنا الرياضي، وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقي اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بسقوط طفل يبلغ من العمر 9 أعوام، فى بالوعة صرف صحى بجوار استاد قنا الرياضي.

وتمكنت الأجهزة المعنية بمساعدة الأهالي من استخراج جثة الطفل، وتبين أن الطفل مقيم بالمنطقة المحيطة بالاستاد.

وقام مرفق إسعاف قنا بدفع سيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.