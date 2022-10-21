الجمعة 21 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تعدى على الأطباء.. ضبط المتهم بتحطيم محتويات استقبال مستشفى طما

حبس
حبس
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نجح رجال الأمن في القبض على عامل تعدى بالضرب على طاقم استقبال المستشفى المركزي بطما شمالي محافظة سوهاج، من تمريض وأطباء  بالسب والشتم وأحدث بعض التلفيات بالأجهزة الطبية ، عقب وفاة والده داخل المستشفى لتأخر علاجه وفقا لما جاء بأقوال المتهم.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء طارق عيسى نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بتلقي مركز شرطة طما بلاغا بتعدى أحد الأشخاص على طاقم العمل بالمستشفى المركزى وتحطيم بعض الأجهزة.

- نتائج التحريات

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد محمود طه رئيس مباحث المديرية، والعقيد أيمن عثمان وكيل فرع بحث الشمال، والرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث مركز شرطة طما، بتقدم المدعو "و.ا.ع. م" 42 سنة مدير مستشفى طما المركزي ويقيم بناحية دائرة المركز، يفيد فيه بقيام المدعو "س. ع. ا. م" 28 سنة عامل ويقيم بناحية دائرة المركز بالتعدي على طاقم التمريض بالمستشفى بالسب والشتم، وإحداث بعض التلفيات بجهاز رسم القلب بقسم الاستقبال، بسبب إدعائه تأخرهم فـي تقديم الخدمة الطبية لوالده والذي توفـي أثناء تقديم العلاج اللازم.

تم ضبط المشكو في حقه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لذات السبب تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ارتكاب الواقعة التعدي على الأطباء اللواء محمد عبد المنعم شرباش القبض علي عامل أمن سوهاج تعدي بالضرب تحرير محضر رئيس مباحث المديرية رئيس مباحث محافظة سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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