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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الجمعة 21-10-2022

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة، حيث يؤدون يوميًا 5 صلوات، وتختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى، وتهيب داء الافتاء المسلمين بضرورة مراعاة فروق التوقيت في مواقيت الصلاة والتزام كل محافظة بالمواقيت الخاصة بها، وتقدم الدستور لقرائها خدمة مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في بعض المحافظات، والتي جاءت على النحو التالي:

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة اليوم 

  • صلاة الفجر 4:32  ص
  • صلاة الظهر 11:40 ص
  • صلاة العصر 54: 2 م
  • صلاة المغرب 5:21 م
  • صلاة العشاء 6:38 م

 

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مواقيت الصلاة في الإسكندرية         

  • صلاة الفجر 4:37 ص
  • صلاة الظهر 11:44ص
  • صلاة العصر 2:57 م
  • صلاة المغرب 5:24 م
  • صلاة العشاء 6:42 م.

 

مواقيت الصلاة في طنطا 

  • صلاة الفجْر 4:34 ص
  • صلاة الظُّهْر 11:40 ص
  • صلاة العَصر 2:53 م
  • صلاة المَغرب 5:19 م
  • صلاة العِشاء 6:37 م

 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

  • صلاة الفجر 4:28
  • صلاة الظهر 11:36 م
  • صلاة العصر 2:49 م
  • صلاة المغرب 5:16 م
  • صلاة العشاء 6:33 م

 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

  • صلاة الفجر 4:20 ص
  • صلاة الظهر 11:27 ص
  • صلاة العصر 2:43 م
  • صلاة المغرب 5:11 م
  • صلاة العشاء 6:26 م

 

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مواقيت الصلاة فى أسوان

 

  • صلاة الفجر 4:26  ص
  • صلاة الظهر 11:34 ص
  • صلاة العصر 51: 2 م
  • صلاة المغرب 5:20 م
  • صلاة العشاء 6:32 م
الصلاة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

من التأمين إلى التمكين

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