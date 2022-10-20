الخميس 20 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهمين بالسطو المسلح على سيارة شركة إلكترونيات بأكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في ضبط المتهمين بالسطو المسلح علي سيارة تابعة لشركة أجهزة إلكترونية، عقب قيامهم بالتعدي بالضرب علي سائق السيارة ومندوب بالشركة وسرقة مبلغ مالي قدره 300 ألف جنيه حال تواجدهم بطريق "مصر- إسكندرية" الصحراوي بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من سائق شركة أجهزة إلكترونية مصاب بكدمات ومندوب تحصيل بذات الشركة مصابًا بجروح قطعية، مفادها بأنهما حال سيرها بطريق "مصر - الإسكندرية" الصحراوي بدائرة القسم اعترضتهم سيارتان ترجل منها 8 أشخاص قاموا بإطلاق أعيرة نارية تجاهما، وقاموا بسرقة مبلغ مالي قدره 300 ألف جنيه وأحدثوا إصابتهما سالفة الذكر ولاذوا بالفرار.

وتوصلت جهود فريق بالبحث إلي أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم الرئيسي مندوب مبيعات مرافق سابق للمبلغ الأول "السائق" ويعرف الطريق الذي تسلكه سيارة الشركة، استعان بـ7 آخرين بينهم 3 أشقاء، لتنفيذ جريمته والسطو المسلح علي السيارة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة وبالتنسيق مع مديرات أمن القاهرة وأسيوط والقليوبية أمكن ضبط جميع المتهمين عدا المتهم الرئيسي وبحوزتهم "مبلغ مالي 133 ألف جنيه، فرد خرطوش، السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من المتهم الأول الهارب الذي استغل طبيعة عمله في الشركة ومعرفته خط سير السيارة المحملة بالأموال وبتاريخ الواقعة قاموا بتنفيذ جريمتهم.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة ضبط المتهم الهارب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الجيزة المتهمين السطو المسلح أجهزة إلكترونية الضرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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