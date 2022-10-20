مواعيد مباريات اليوم الخميس 20-10-2022 فى الدورى المصرى والدوريات الأوروبية

يبحث محبي كرة القدم، وخاصة في مصر مع صباح كل يوم جديد، عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 20-10-2022 في الدوري المصري والدوريات الأوروبية، حيث تقام اليوم الخميس 20- 10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني ومباراة آرسنال ضد أيندهوفن في الدوري الأوروبي.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 20-10-2022

ويسعرض لكم «الدستور» في هذا التقرير أهم مباريات اليوم في الدوري المصري وكذلك الدوريات الأوروبية.

مواعيد مباريات اليوم الخميس في الدوري المصري والقنوات الناقلة

المقاولون ضد غزل المحلة- الساعة 3 عصرًا على قناة أون سبورت.

حرس الحدود ضد فيوتشر- الساعة 5 مساء على قناة أون سبورت.

الداخلية ضد طلائع الجيش- الساعة 7 مساء على قناة أون سبورت.

مواعيد مباريات اليوم الخميس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

فولهام ضد أستون فيلا– الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premiu.

ليستر سيتي ضد ليدز يونايتد – الساعة 9:15 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

مواعيد مباريات اليوم الخميس في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

آرسنال ضد أيندهوفن- الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مواعيد مباريات اليوم الخميس فى الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ألميريا ضد جيرونا- الساعة 7 مساء.

أوساسونا ضد إسبانيول- الساعة 8 مساء.

برشلونة ضد فياريال- الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم الخميس في دوري أبطال إفريقيا