الخميس 20 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 20-10-2022 فى الدورى المصرى والدوريات الأوروبية

كرة القدم
كرة القدم
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يبحث محبي كرة القدم، وخاصة في مصر مع صباح كل يوم جديد، عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 20-10-2022 في الدوري المصري والدوريات الأوروبية، حيث تقام اليوم الخميس 20- 10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني ومباراة آرسنال ضد أيندهوفن في الدوري الأوروبي.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 20-10-2022 

ويسعرض لكم «الدستور» في هذا التقرير أهم مباريات اليوم في الدوري المصري وكذلك الدوريات الأوروبية.

مواعيد مباريات اليوم الخميس في الدوري المصري والقنوات الناقلة

  • المقاولون ضد غزل المحلة- الساعة 3 عصرًا على قناة أون سبورت.
  • حرس الحدود ضد فيوتشر- الساعة 5 مساء على قناة أون سبورت.
  • الداخلية ضد طلائع الجيش- الساعة 7 مساء على قناة أون سبورت.

مواعيد مباريات اليوم الخميس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

  • فولهام ضد أستون فيلا– الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premiu.
  • ليستر سيتي ضد ليدز يونايتد – الساعة 9:15 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

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مواعيد مباريات اليوم الخميس في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

آرسنال ضد أيندهوفن- الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مواعيد مباريات اليوم الخميس فى الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

  • ألميريا ضد جيرونا- الساعة 7 مساء.
  • أوساسونا ضد إسبانيول- الساعة 8 مساء.
  • برشلونة ضد فياريال- الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم الخميس في دوري أبطال إفريقيا

  • فيتا كلوب –جمهورية الكونغو ضد رايل كلوب دو كاديوجو - بوركينا فاسو-  الساعة 4:30.
مواعيد مباريات اليوم الدورى الانجليزى الدوري الاوروبي الدوري الاسباني دورى ابطال افريقيا

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