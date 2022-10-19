الأربعاء 19 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص صدمه قطار بمزلقان فى قليوب

مزلقان
مزلقان
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لقى شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، أثناء عبوره بمزلقان العادلي، وذلك أثناء ركوبه عربة كارو بمدينة قليوب في محافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود إشارة من مستشفى قليوب بوصول "محمد. ع"، 72 سنة، جثة هامدة، بسبب حادث على مزلقان قطار قليوب.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من المعاينة الأولية وتحريات المباحث توقف عربة كارو أمام مزلقان القطار بمنطقة العادلي بقليوب، لحين مرور القطار، وأثناء قدوم القطار اندفع الحمار لعبور المزلقان أثناء سير القطار فصدمهما، ما أسفر عن مصرع صاحب العربة والحمار.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ليوب مزلقان صدم

رئيس التحرير

وائل لطفي

عبور الأزمة

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