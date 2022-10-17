الإثنين 17 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بابا الفاتيكان يدعو إلى إصلاح الأمم المتحدة في ذكرى ترسيمه

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
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قبل 6 أشهر من حلول الذكرى العاشرة على ترسميه في 2023، دعا بابا الفاتيكان فرنسيس، في كتاب سوف يصدر في إيطاليا غدا الثلاثاء، إلى إصلاح الأمم المتحدة، كما وجه نداء من أجل السلام في العالم. وتحل ذكرى ترسيم البابا في 13 مارس المقبل.

ونشرت صحيفة لا استامبا الإيطالية مقتطفات من محتوى الكتاب، ناشد فيها البابا، كلا من الأمم والشعوب بالعمل جنبا إلى جنب من أجل بناء عالم أفضل يسوده السلام.

يحلل البابا في كتابه الذي يحمل عنوان"أتوسل إليكم باسم الرب" دور الأمم المتحدة وميثاقها، موضحا أن عالم اليوم ليس هو نفسه الذي سكنته البشرية خلال الحربين العالميتين في القرن العشرين. كتب البابا: "عالم اليوم لم يعد هو نفسه، ولذا فمن الضروري إعادة التفكير في هذه المؤسسات حتى تتمكن من الاستجابة لهذا الواقع الجديد القائم الآن ليكون محصلة أكبر وأوسع توافق ممكن".

ومن المقرر أن يصدر الكتاب، الذي تعاون في تحريره الصحفي هرنان رييس الكايدي، في إسبانيا خلال الشهر المقبل.

ويدين البابا بلا مواربة الحروب، ويرفض بشكل قاطع مسمى "الحروب العادلة" أو المبررة، مؤكدا رفض الكنيسة لكافة أشكال النزاعات الحربية وإمكانية أن تساهم في حل المشاكل بين الأمم، وأكد البابا أنه "لطالما كانت الحروب هزيمة نكراء للبشرية كلها"، كما يدين البابا الحرب في أوكرانيا محذراً "نحن بصدد حرب عالمية ثالثة تتكشف أهوالها شيئا فشيئاً".

ويشير الكتاب إلى وجود خطر دمار نووي، ومن ثم يقول البابا إن "حيازة أسلحة نووية يعد غير أخلاقي، ينسف سبل الحوار ويضع بقاء البشرية على الأرض على المحك"، ولهذا يعتبر أن "الحوار والأمل هما السبيل الوحيد الممكن لحل النزاعات".

وتستضيف مملكة البحرين الشهر المقبل ملتقي الحوار للإنسانية بحضور قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، وشيح الأزهر الشريف.

بابا الفاتيكان فرنسيس إيطاليا السلام في العالم ذكرى ترسيم البابا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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