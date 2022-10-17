السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى المعصرة

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة فى السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنزل سكني بمنطقة المعصرة، بسبب ماس كهربائي، دون وقوع خسائر بشرية.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية في منزل سكني، بمنطقة المعصرة، جنوب المحافظة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، ومنع خطر امتدادها للعقارات المجاورة وأمكن السيطرة على النيران وإخمادها دون وقوع خسائر بشرية.

وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية عن أسباب الحريق وتبين نشوب ماس كهربائي بغرفة النوم، مما أسفر عن وقوع الحريق وحدوث تلف بمحتويات الغرفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.