الإثنين 17 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى المعصرة

ارشيفية
ارشيفية
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نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة فى السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنزل سكني بمنطقة المعصرة، بسبب ماس كهربائي، دون وقوع خسائر بشرية.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية في منزل سكني، بمنطقة المعصرة، جنوب المحافظة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، ومنع خطر امتدادها للعقارات المجاورة وأمكن السيطرة على النيران وإخمادها دون وقوع خسائر بشرية.

وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية عن أسباب الحريق وتبين نشوب ماس كهربائي بغرفة النوم، مما أسفر عن وقوع الحريق وحدوث تلف بمحتويات الغرفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الحماية المدنية القاهرة حريق شقة سكنية منزل سكني المعصرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عبور الأزمة

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