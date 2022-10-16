الأحد 16 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الرئيس السيسى يستقبل وزير خارجية الهند

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
ads

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، سوبر أمنیام جایشانکار، وزير خارجية جمهورية الهند، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وكذلك السفير أجيت جوبتيه، السفير الهندي بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، مؤكدًا أن مصر تنظر بعين التقدير إلى الهند كونها إحدى أعرق الأمم على مستوى العالم، ولإسهاماتها العظيمة في جميع المجالات، وأن مصر تثمّن مسيرة التعاون المثمرة بين البلدين، وتتطلع لتبادل الخبرات في مجالات التنمية المستدامة، خاصةً ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات. 

من جانبه؛ نقل وزير الخارجية الهندي رسالة من رئيس وزراء الهند تتضمن الإعراب عن اعتزاز الجانب الهندي بعمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، والتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون المثمر بين مصر والهند، وصولًا إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية، خاصةً في ظل كون مصر تمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، فضلًا عن الإنجازات التنموية الضخمة التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية على مختلف الأصعدة بقيادة حكيمة ورؤية ثاقبة للسيد الرئيس.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات بما يتسق مع مكانة وإمكانات الدولتين ويلبي طموحات شعبيهما الصديقين، خاصةً على صعيد التصنيع المشترك وتبادل الخبرات في المجال العسكري، فضلًا عن تبادل السلع الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب التعاون في مجال التعليم التكنولوجي، بالإضافة إلى تعزيز نشاط الشركات الهندية في الاستثمار في مصر.

كما تم استعراض آخر المستجدات بالنسبة للأوضاع ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الدولي والإقليمي، خاصةً ما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على قطاعات الطاقة والغذاء والاقتصاد.

السيسي عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي جمهورية الهند خارجية جمهورية الهند وزير خارجية جمهورية الهند سامح شكري وزير الخارجية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المتحف المصرى فى عواصم العرب والعالم

الأكثر قراءة

عودة طالبة لأسرتها بعد اختفاء 4 أشهر فى كفر شكر

نجاح الاجتماعات الفنية بين الجانب المصرى ومديرى صندوق النقد الدولى بواشنطن

بحضور البابا تواضروس.. الجامعة العربية تعقد مؤتمر «التسامح والسلام»

تأجيل محاكمة محمد بديع وآخرين فى «أحداث المنصة» لـ21 نوفمبر

ضبط سائق صدم 6 أشخاص بسيارته فى 6 أكتوبر

عقد قران المطرب عمر كمال على طليقة أحمد الفيشاوى ندى الكامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

اطمئنى يا مصر

لواء.حمدى البطران

ذات ندوة

د. منى حلمى

أحب معرفة موعد ومكان وطريقة موتى

علي سعدة

صرخة مدينة

د.أحمد الخميسى

حماية التعليم.. تلاميذ ومدرسين

ماجد حبته

إيقاظ الخلايا النائمة يعالج السرطان.. والإرهاب

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة.. يقود منظومة التنمية والتحدي.. يستشرف المستقبل بهدوء

نبيل عبدالفتاح

تاريخ طويل ومشاكل متعددة: البحث عن حل لأزمة السينما ضرورة واجبة «٢-٢»

صور

مباراة فوز الأهلى على اتحاد المنستيرى فى دورى أبطال إفريقيا

لاعبو الأهلى يحيون الجمهور قبل لقاء اتحاد المنستيرى

مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي في دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تصاعد التوتر مع إسرائيل.. الأمم المتحدة تسعى لتهدئة الأوضاع فى الضفة

قنبلة موقوتة.. كيف يشكل «إيتمار بن غفير» أزمة لليمين الإسرائيلى فى الانتخابات؟

الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال متأثرًا بجراحه