الأحد 16 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل دعوى لاعب ضد سيدة تدعي زواجه منها وإنكار نسب الطفل لـ23 أكتوبر

محكمة
محكمة
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قررت الدائرة الثامنة مدنى العمرانية الجزئية، الأحد، تأجيل الدعوى المدنية المقامة من لاعب كرة قدم شهير، يطالب فيها سيدة بتعويض، بعد أن اتهمته - فى محضر بقسم شرطة الهرم - بالزواج منها عرفيًا وإنكار نسب طفلها لجلسة 23 أكتوبر الجاري لاستخراج صورة رسمية من القضايا المرفوعة ضده، وشهادة دعوى النسب.

وطالب لاعب كرة القدم في دعواه بتعويض مادي عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية، بعد إساءة تلك السيدة في حقه وإقامتها دعوى كيدية ضده.

كانت سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، تقدمت ببلاغ لقسم شرطة الهرم، اتهمت فيه لاعب كرة قدم، يبلغ من العمر 26 سنة، بالزواج منها عرفيا في 5 مارس الماضي، بواسطة محام حددت هويته، والاستيلاء على ورقتي الزواج العرفي، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذي استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

وكشفت في بلاغها أنها أخبرت اللاعب باكتشافها حملها في الشهر الرابع، وفوجئت عقب ذلك باستيلائه على الورقتين اللتين تثبتان زواجهما العرفي بمساعدة المحامي، لرفض اللاعب إثبات النسب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

الدائره الثامنه مدنى العمرانية الدعوى لاعب كرة قدم شهير سيدة

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