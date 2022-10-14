إصابة 6 أشخاص إثر تصادم أتوبيس وسيارة نقل فى المنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بنطاق مركز ملوى فى محافظة المنيا، مساء اليوم الجمعة، حادث تصادم وقع بين أتوبيس وسيارة نقل بمقطورة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بحدوث تصادم بين أتوبيس تابع لشركة نقل ركاب بسيارة نقل بمقطورة، بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي بمحافظة المنيا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة إصابة 6 أشخاص وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور ونزيف داخلي وارتجاج.

وتم نقل المصابين لمستشفى مركز ملوي العام، والتحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيقات.