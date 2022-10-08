كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر الشرقى

أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا اليوم السبت باتجاه البحر الشرقي.



جاء ذلك وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.



وذكر خفر السواحل الياباني أن كوريا الشمالية "ربما تكون قد أطلقت صاروخًا باليستيًا".

وفي وقت سابق، أطلقت كوريا الشمالية صباح الخميس صاروخين بالستيين قصيري المدى باتجاه البحر، وأرسلت 12 مقاتلة للتحليق في تشكيل، مؤكّدة أنّ تجاربها الصاروخية هذه هي "الإجراء المناسب للردّ" على المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتّحدة.

وخلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، حملت الصين، الأربعاء، الولايات المتحدة مسئولية إطلاق صاروخ بالستي كوري شمالي متوسط المدى حلّق فوق اليابان، في سابقة منذ خمس سنوات، قبل أن يسقط في المحيط الهادئ.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي في سيول عن أن صاروخين بالستيين قصيري المدى أُطلقا صباح الإثنين من مشارف بيونغ يانغ باتجاه بحر الشرق الذي يُعرف أيضًا باسم بحر اليابان. وأكّد خفر السواحل اليابانيون أنّهم رصدوا إطلاق هذين الصاروخين.

وقطع الصاروخ الأول 350 كيلومترًا وحلق على ارتفاع أقصى يبلغ حوالى 80 كيلومترًا، حسب تحليل الجيش الكوري الجنوبي. وحلق الصاروخ الثاني 800 كيلومتر على ارتفاع 60 كيلومترًا.