الصين تنجح فى إطلاق قمرين صناعيين إلى الفضاء من منصة بحرية

نجحت الصين في إطلاق قمرين صناعيين من منصة للإطلاق في البحر الأصفر.

وحمل القمرين الصناعيين التجريبيين "سنتي سبيس- إس5" و"سنتي سبيس- إس6" صاروخ "لونغ مارش- 11" في الساعة 9:10 مساء بتوقيت بكين، ووصلا إلى المدار بنجاح.

وتم تزويدهما بنظام لتعزيز الملاحة عبر الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض.

ومن المقرر استخدام هذين القمرين في مراقبة نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية بشكل آني، واختبارات تعزيز الملاحة والاتصال بالليزر بين الأقمار الصناعية.