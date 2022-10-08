السبت 08 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تنجح فى إطلاق قمرين صناعيين إلى الفضاء من منصة بحرية

قمر صناعي
قمر صناعي
ads

نجحت الصين في إطلاق قمرين صناعيين من منصة للإطلاق في البحر الأصفر.

 

وحمل القمرين الصناعيين التجريبيين "سنتي سبيس- إس5" و"سنتي سبيس- إس6" صاروخ "لونغ مارش- 11" في الساعة 9:10 مساء بتوقيت بكين، ووصلا إلى المدار بنجاح.

 

وتم تزويدهما بنظام لتعزيز الملاحة عبر الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض.

 

ومن المقرر استخدام هذين القمرين في مراقبة نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية بشكل آني، واختبارات تعزيز الملاحة والاتصال بالليزر بين الأقمار الصناعية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المرجفون فى المدينة

الأكثر قراءة

انتصارات أكتوبر.. مواعيد عرض فيلم الممر اليوم الخميس 6- 10- 2022

محمود عبدالغنى: تربطنى علاقة احترام متبادل مع الجمهور السعودى

أمريكا تعرض 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن هجوم وقع قبل 5 سنوات

خطوبة نجم الزمالك من بنت الفنانة إيمان أيوب (صور)

ولاية بافاريا الالمانية تعزز الرقابة على حدودها المشتركة مع التشيك

الصين تنجح فى إطلاق قمرين صناعيين إلى الفضاء من منصة بحرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

«الحرب فى الشرق».. أن تكتب ليحيا العالم «٢»

سارة شريف

شريك جديد وتهديدات قديمة

ماجد حبته

سد نيريرى.. وذكرى النصر

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (8)

د. داليا مجدي عبدالغني

استلهام روح النصر

د. محمد عفيفي

تغيير خرائط العالم

نبيل عبدالفتاح

تاريخ طويل ومشاكل متعددة: البحث عن حل لأزمة السينما ضرورة واجبة «١-٢»

محمد عبدالعزيز

يا حبيبي.. يا محمد

صور

احتفالات نصر أكتوبر في جامعة الأزهر

تدريب الأهلى بالزى الجديد

توافد كبير على بانوراما حرب أكتوبر احتفالًا بذكرى النصر (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأيام الحاسمة.. هل تنجح أمريكا فى ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان؟

إصابة 13 فلسطينيًا برصاص الاحتلال فى مسيرة مناهضة للاستيطان

فلسطين: الاحتلال يتعمد التصعيد والتنكر لحقوق الشعب الفلسطينى العادلة