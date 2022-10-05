وكيل تعليم الوادي الجديد يلتقي مجلس الآباء والأمناء والمعلمين

أكد الدكتور جمال حسن ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أنه تم عقد اجتماعًا موسعًا لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين اليوم الأربعاء، على مستوى مديرية التربية والتعليم، الذي يترأسه الدكتور محمد خليل نصر الله رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة ونائبه ناصف أنيسي نائب رئيس المجلس ،وبحضور المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام مساعد المحافظة أحد المهتمين بالتعليم وجميع الأعضاء على مستوى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

بدأت فعاليات اللقاء بتهنئة وكيل التعليم بالمحافظة، رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس بالعام الدراسي الجديد 2022 - 2023 م، متمنيًا لطلاب المحافظة وجميع العاملين بالحقل التعليمي عام دراسي سعيد وموفق.

وخلال اللقاء تم استعراض إنجازات قطاع تعليم الوادي الجديد عن العام الماضي وما تم بشأن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2022 - 2023 م.



كما جرى مناقشة إنجازات المجلس والحساب الختامي عن العام الدراسي 2021 - 2022م، وتم مناقشة عدد من الآراء والمقترحات والقضايا الخاصة بالعملية التعليمية والتي طرحها أعضاء المجلس ممثلي الإدارات التعليمية بالمحافظة والتي من شأنها الارتقاء والنهوض بالمنظومة التعليمية.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة خالص الشكر والتقدير للجميع للتعاون المثمر والبناء في تقديم كافة سبل الدعم للارتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة، متمنيا لقطاع تعليم المحافظة مزيدًا من التقدم والازدهار.

وفي سياق اخر أكد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، على الدور المهم للمدرسة في بناء شخصية الطالب وتنمية مداركه فهي بمثابة منبع الإبداع والتميز.

جاء ذلك خلال زيارته لمتابعة العمل بمدرسة 6 أكتوبر الابتدائية التابعة لإدارة الخارجة التعليمية لمتابعة سير منظومة العمل وانضباط العملية التعليمية، مثمنًا مجهودات أعضاء هيئة التدريس في الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب وتقديم كافة سبل الدعم لهم وجعل المدرسة بيئة تعليمية جاذبة.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة بضرورة الاستمرار في تهيئة البيئة المدرسية المتميزة للطلاب ومواكبة الطفرة الهائلة في تطوير منظومة التعليم والتي من شأنها التشجيع والتحفيز على التميز والإبداع وتنمية وصقل مهارات الطلاب بكافة المجالات.