الأربعاء 05 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق المتهم بقتل والدته الضريرة فى دمنهور للمفتى

جريدة الدستور
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أصدرت محكمة جنايات دمنهور قرارًا بإحالة أوراق المتهم "خ.م.خ" إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل المجنى عليها "خ.ع.خ".

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار حسين رشدي والمستشار تامر عتمان وسكرتير المحكمة خالد حسين.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 5158 لسنة 2022 جنح مركز شرطة المحمودية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بقيام المتهم بقتل المجني عليها والدته الضريرة بدائرة المركز.

وكشفت تحريات ضباط مباحث مركز المحمودية، عن قيام المتهم "خ.م.خ" منجد بقتل والدته المجني عليها الضريرة "خ.ع.خ" ، بأن قام بحيازة سلاح ناري بندقية خرطوش، وتسلل إلى غرفة نوم والدته بالطابق العلوي، وباغتها في مرقدها، وأطلق عليها عيارين ناريين استقرا بصدرها وبطنها، ما أدى إلى وفاتها.

وتبين أن المتهم قتل والدته الضريرة، ظنًا منه خطأ أنها تسببت في إبعاد زوجته عنه، فأعد لذلك سلاحًا ناريًا بندقية خرطوش، ووضع بها طلقات نارية وارتكب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها وحددت جلسة الانعقاد القادم للنطق بالحكم.

الأجهزة الأمنية النيابة العامة أوراق المتهم حيازة سلاح ناري فضيلة مفتي الديار المصرية فضيلة المفتي محكمة جنايات دمنهور

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