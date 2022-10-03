الإثنين 03 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

شريف درويش اللبان ضمن المؤلفين الـ 10 الأكثر تاثيراً في العالم العربي

جريدة الدستور
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أعلن معامل التأثير العربي "أرسيف"  عن اختيار الأستاذ الدكتور شريف درويش اللبان رئيس قسم الصحافة في كلية الإعلام بجامعة القاهرة ضمن المؤلفين العشرة الأكثر تأثيراً في العالم العربي خلال عام ٢٠٢٢ في مجال الإعلام والاتصال  وذلك من بين ١٥٠٠ مؤلف

وعبر الدكتور شريف درويش عن سعادته بمثل هذه الجوائز التي تعد تقديرًا لطريقته المهنية في تقديم مؤلفاته وتميزه في نقل الوقائع بموضوعية وبما يتوافق مع المعايير الدولية للإعلام.

وأضاف أن هذا الاختيار يعد فخراً لكونه ممثلاً لمصر في مجال الإعلام والاتصال  في العالم العربي .

ولفت درويش إلى أهمية الإعلام وتأثيره في الشعوب الأمر  الذي يتطلب  العمل بشكل مستمر على تطويره لمواكبة التكنولوجيا والبحث العلمي على مستوى العالم  .

رئيس التحرير

وائل لطفي

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